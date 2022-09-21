СМИ: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля
Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении России и разрешить транспортировку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.
По данным агентства, данное разрешение содержится в документе, определяющем исполнение антироссийских ограничений. В нем говорится, что перевозку определенных групп товаров, в том числе уголь, необходимо одобрить, чтобы обеспечить «продовольственную и энергетическую безопасность в мире». В документе также говорится об удобрениях, древесине и некоторых изделиях из цемента.
Ранее стало известно, что Россия в июле перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказались в Евросоюзе. Экспорт российского угля за месяц мог сократиться примерно на 3 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Российско-американский экипаж стартует к МКС
- СМИ: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля
- Шольц ожидает ухудшения экономической ситуации в Германии
- СМИ: медиков диспансера обвинили в избиении детей в Уфе
- ДТП в Уфе: один погибший, трое пострадавших
- В Германии не исключают войну между Турцией и Грецией
- Пассажир рейса Пешевара - Дубай разбил иллюминатор самолета
- Трюдо: Канада никогда не признает планируемые референдумы в регионах Украины
- Байден: США обсуждают с Мексикой возможность перекрытия маршрутов нелегальной миграции
- Кадыров заявил о смене тактики операции на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru