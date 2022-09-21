СМИ: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля

По данным агентства, данное разрешение содержится в документе, определяющем исполнение антироссийских ограничений. В нем говорится, что перевозку определенных групп товаров, в том числе уголь, необходимо одобрить, чтобы обеспечить «продовольственную и энергетическую безопасность в мире». В документе также говорится об удобрениях, древесине и некоторых изделиях из цемента.

Ранее стало известно, что Россия в июле перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказались в Евросоюзе. Экспорт российского угля за месяц мог сократиться примерно на 3 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

