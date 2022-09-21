СМИ: Еврокомиссия может разрешить перевозку российского угля

Еврокомиссия может ослабить санкции в отношении России и разрешить транспортировку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников.

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По данным агентства, данное разрешение содержится в документе, определяющем исполнение антироссийских ограничений. В нем говорится, что перевозку определенных групп товаров, в том числе уголь, необходимо одобрить, чтобы обеспечить «продовольственную и энергетическую безопасность в мире». В документе также говорится об удобрениях, древесине и некоторых изделиях из цемента.

Ранее стало известно, что Россия в июле перенаправила в Китай и Индию уголь, от которого отказались в Евросоюзе. Экспорт российского угля за месяц мог сократиться примерно на 3 млн тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвропаУголь
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