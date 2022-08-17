СМИ: Эстония закрыла границу для грузовиков в Нарве

По данным ERR, с четверга в городе будет изменена организация дорожного движения, что связано реконструкцией транзитных дорог и находящейся на въезде в город улицы Тулевику. По мнению местных властей, ограничение будет действовать около трёх месяцев, но не исключено, что строительные работы закончатся раньше.

Также отмечается, что на время действия ограничений большегрузный транспорт будут перенаправлять в другие пункты пропуска — Койдула и Лухамаа.

Ранее мэр Нарвы Катри Райк отказалась от участия в выборах в парламент страны после того, как правительство приняло решение демонтировать танк-памятник Т-34 и другие советские мемориалы города.

