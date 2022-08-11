Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами

«Визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции... им будет запрещен въезд в Эстонию», - уточнил министр.

По его словам, новые санкции, которые начнут действовать «через неделю», не затрагивают визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Рейнсалу добавил, что запрет также не коснётся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.

Кроме того, под санкции не попадут лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в республике.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал, что даст комментарий в случае, если ЕС введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщает RT.

