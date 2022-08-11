Эстония закроет границы для граждан России с шенгенскими визами
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что власти Эстония приняли решение закрыть границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой, сообщает РИА Новости.
«Визы останутся действительными. Однако на обладателей виз будут наложены санкции... им будет запрещен въезд в Эстонию», - уточнил министр.
По его словам, новые санкции, которые начнут действовать «через неделю», не затрагивают визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.
Рейнсалу добавил, что запрет также не коснётся сотрудников диппредставительств в Эстонии и членов их семей, лиц, занимающихся международными грузовыми и пассажирскими перевозками, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза.
Кроме того, под санкции не попадут лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники имеющих эстонское гражданство или постоянный вид на жительство в республике.
Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик пообещал, что даст комментарий в случае, если ЕС введёт запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщает RT.
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