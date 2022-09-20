СМИ: Эстония не впустила 10 россиян в первый день запрета на въезд по шенгену

По ее словам, причина заключается как в веденном запрете, так и других обстоятельствах. Отмечается, что реакция россиян на запрет въезда была спокойной.

Карп отметила, что, несмотря на новые ограничения, желающих пересечь границу будет достаточно много и в будущем — среди тех, у кого есть постоянный вид на жительство в республике.

Как сообщалось ранее, лишь девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

