Опрос: 9% россиян готовы бороться за шенгенскую визу несмотря на ограничения ЕС

ЕС с 12 сентября отменил упрощенный визовый режим с Россией. Стоимость документа для граждан РФ увеличилась с 35 до 80 евро, значительно выросли сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение полностью закрыть въезд для россиян.

«Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов», – выяснили специалисты Superjob.

В то же время каждый одиннадцатый россиянин будет по-прежнему стараться получить визу для путешествий.

В опросе SuperJob приняли участие три тысячи человек.

