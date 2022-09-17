Опрос: 9% россиян готовы бороться за шенгенскую визу несмотря на ограничения ЕС
Лишь девять процентов россиян будут пытаться получить шенгенскую визу на фоне введенных Евросоюзом ограничений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.
ЕС с 12 сентября отменил упрощенный визовый режим с Россией. Стоимость документа для граждан РФ увеличилась с 35 до 80 евро, значительно выросли сроки рассмотрения заявок выросли. При этом Латвия, Литва, Эстония и Польша приняли решение полностью закрыть въезд для россиян.
«Изменения не повлияют на планы большинства россиян: 62 процента и не собирались в Европу. Откажутся от поездок в страны, где нужен шенген, 13 процентов респондентов», – выяснили специалисты Superjob.
В то же время каждый одиннадцатый россиянин будет по-прежнему стараться получить визу для путешествий.
В опросе SuperJob приняли участие три тысячи человек.
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