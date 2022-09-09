Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
Латвия ограничит въезд в страну для россиян, имеющих шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.
«Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — написал глава МИД в Twitter.
Ранее аналогичное решение приняли в Эстонии. Власти страны с 19 сентября запретят россиянам, в том числе с шенгенскими визами, въезд на территорию республики, напоминает РИА ФАН. К ограничениям присоединятся Латвия, Литва и Польша, пишет Ura.ru.
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