Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами

Латвия ограничит въезд в страну для россиян, имеющих шенгенские визы. Об этом заявил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс.

Эстония с 19 сентября закроет въезд для россиян

«Правительство Латвии приняло решение ограничить въезд в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — написал глава МИД в Twitter.

Ранее аналогичное решение приняли в Эстонии. Власти страны с 19 сентября запретят россиянам, в том числе с шенгенскими визами, въезд на территорию республики, напоминает РИА ФАН. К ограничениям присоединятся Латвия, Литва и Польша, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ШенгенРоссиянеЛатвия
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