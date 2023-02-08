СМИ: ЕС ужесточит требования к TikTok
Евросоюз может ужесточить требования в отношении TikTok, поскольку количество активных пользователей соцсети превышает порог, установленный Европейским актом о цифровых услугах, сообщает агентство Reuters.
По его данным, документ предусматривает более жесткие правила в отношении онлайн-платформ с более чем 45 млн пользователей.
Требования к таким компаниям включают в себя обязательства по управлению рисками, внешний и независимый аудит, обмен данными с властями и исследователями, а также введение правил поведения.
В случае невыполнения данных требований компаниям грозит штраф в размере до 6% от их оборота.
Ранее эксперт института развития интернета Антон Серго заявил в беседе с НСН, что США прикрывается защитой детей от дурного влияния TikTok, а на самом деле соцсеть хотят запретить.
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