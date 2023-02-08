СМИ: ЕС ужесточит требования к TikTok

Требования к таким компаниям включают в себя обязательства по управлению рисками, внешний и независимый аудит, обмен данными с властями и исследователями, а также введение правил поведения.

В случае невыполнения данных требований компаниям грозит штраф в размере до 6% от их оборота.

Ранее эксперт института развития интернета Антон Серго заявил в беседе с НСН, что США прикрывается защитой детей от дурного влияния TikTok, а на самом деле соцсеть хотят запретить.

