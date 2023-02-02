Reuters: чат-бот ChatGPT установил мировой рекорд по росту количества скачиваний

Американский чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT стал мировым рекордсменом по росту числа скачиваний, сообщает Reuters.

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Агентство ссылается на исследование швейцарского финансового холдинга UBS Group, сотрудники которого установили, что за два месяца число пользователей ChatGPT достигло 100 млн.

Аналитики отметили, что «не могут вспомнить более быстрого роста интернет-приложения» за последние 20 лет. Они привели в пример соцсеть TikTok, которая достигла отметки в 100 млн скачиваний примерно за девять месяцев, а другой популярной платформе - порядка 2,5 лет.

В UBS Group добавили, что ежедневно ChatGPT пользуется около 13 млн человек.

Ранее в Российском государственном гуманитарном университете призвали ограничить доступ в образовательных заведениях к ChatGPT, сообщает НСН. Так пресс-служба вуза отреагировала на информацию о том, что один из студентов защитил диплом, написанный этой нейросетью.

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ФОТО: РИА Новости
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