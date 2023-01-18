«Собирают данные»: США прикрылись детьми для запрета TikTok

Собеседник НСН отметил, что российские власти практически пока не обращают внимание на контент китайской соцсети.

«TikTok может вызывать беспокойство у государства, потому что он не контролируется российскими компаниями. Там размещается информация о россиянах, местах пребывания, а все это может передаваться китайским спецслужбам», - пояснил Серго.

Запретить TikTok в России, по словам Серго, не составит труда.

«Другое дело – вопрос исполнения. У нас есть опыт запрета Instagram, Facebook (обе соцсети признаны в РФ экстремистскими и запрещены, - прим. НСН), эффективность будет похожая», - резюмировал Серго.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил, что в течение трех-четырех лет мир заполонит огромное количество дипфейков, кого-то будут хотеть скомпрометировать, а кто-то захочет поместить себя в то место, где он никогда не был, чтобы просто повыделываться перед знакомыми.

