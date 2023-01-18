«Собирают данные»: США прикрылись детьми для запрета TikTok

Америку беспокоит контроль за TikTok со стороны китайских компаний, сказал НСН президент компании «Интернет и право» Антон Серго.

Эксперт института развития интернета Антон Серго заявил в беседе с НСН, что США прикрывается защитой детей от дурного влияния TikTok, а на самом деле соцсеть хотят запретить по причине ее контроля китайскими компаниями.

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Комиссар Федеральной комиссии по связи Брендан Карр предупредил о необходимости полного запрета приложения TikTok в США. Причина – соцсеть угрожает психическому здоровью подростков и национальной безопасности США. Серго считает, что все дело в сборе китайскими компаниями персональных данных.

«Позиция Америки в этом смысле понятна, она связана не столько с опасностью сети для детей, сколько США беспокоит контроль за TikTok со стороны китайских компаний. Проблема больше в информационной безопасности государства, которая обосновывается защитой детей», - сказал Серго.

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Собеседник НСН отметил, что российские власти практически пока не обращают внимание на контент китайской соцсети.

«TikTok может вызывать беспокойство у государства, потому что он не контролируется российскими компаниями. Там размещается информация о россиянах, местах пребывания, а все это может передаваться китайским спецслужбам», - пояснил Серго.

Запретить TikTok в России, по словам Серго, не составит труда.

«Другое дело – вопрос исполнения. У нас есть опыт запрета Instagram, Facebook (обе соцсети признаны в РФ экстремистскими и запрещены, - прим. НСН), эффективность будет похожая», - резюмировал Серго.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил, что в течение трех-четырех лет мир заполонит огромное количество дипфейков, кого-то будут хотеть скомпрометировать, а кто-то захочет поместить себя в то место, где он никогда не был, чтобы просто повыделываться перед знакомыми.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСоциальная Сеть
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