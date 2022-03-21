СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации
Евросоюз планирует увеличить запасы средств индивидуальной защиты от радиации, а также препаратов с йодом, сообщил представитель Еврокомиссии, передает газета Financial Times.
По данным издания, Брюссель в данном случае опирается на уроки пандемии, когда в Европе отмечалась нехватка средств индивидуальной защиты.
Сообщается, что еще в прошлом году было создано Европейское управление реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), которое призвано решить поставленную задачу.
Ранее министры энергетики стран Группы семи (G7) выразили обеспокоенность в связи с безопасностью ядерных объектов на Украине.
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