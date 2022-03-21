СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации

Евросоюз планирует увеличить запасы средств индивидуальной защиты от радиации, а также препаратов с йодом, сообщил представитель Еврокомиссии, передает газета Financial Times.

По данным издания, Брюссель в данном случае опирается на уроки пандемии, когда в Европе отмечалась нехватка средств индивидуальной защиты.

Минобороны РФ предупредило о провокации с радиоактивным заражением Харькова

Сообщается, что еще в прошлом году было создано Европейское управление реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), которое призвано решить поставленную задачу.

Ранее министры энергетики стран Группы семи (G7) выразили обеспокоенность в связи с безопасностью ядерных объектов на Украине.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ЗдравоохранениеЕвросоюзРадиация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры