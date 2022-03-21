СМИ: ЕС увеличивает запасы средств защиты от радиации

Сообщается, что еще в прошлом году было создано Европейское управление реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), которое призвано решить поставленную задачу.

Ранее министры энергетики стран Группы семи (G7) выразили обеспокоенность в связи с безопасностью ядерных объектов на Украине.



