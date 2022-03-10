G7 призвала Россию оставить атомные объекты на Украине под контролем Киева

Министры энергетики стран Группы семи (G7) выразили обеспокоенность в связи с безопасностью ядерных объектов на Украине. Они призвали Россию воздержаться от боевых действий поблизости с ними, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи глав компетентных ведомств G7.

В нем отмечается, что это «создает долгосрочную опасность за пределами Украины», передает ТАСС. Министры также призвали к тому, чтобы все ядерные объекты на Украине оставались под полным контролем украинского правительства.