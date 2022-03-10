G7 призвала Россию оставить атомные объекты на Украине под контролем Киева

Министры энергетики стран Группы семи (G7) выразили обеспокоенность в связи с безопасностью ядерных объектов на Украине. Они призвали Россию воздержаться от боевых действий поблизости с ними, говорится в заявлении по итогам онлайн-встречи глав компетентных ведомств G7.

В нем отмечается, что это «создает долгосрочную опасность за пределами Украины», передает ТАСС. Министры также призвали к тому, чтобы все ядерные объекты на Украине оставались под полным контролем украинского правительства.

Российские военные заняли Запорожскую АЭС

В Росгвардии накануне сообщили, что ситуация на Запорожской атомной электростанции находится под полным контролем военных России. Охранявшие АЭС украинские военнослужащие сложили оружие. Отмечалось, что станция работает в штатном режиме, а администрация Запорожской АЭС выполняет свои функциональные обязанности. 4 марта в учебно-тренировочном корпусе АЭС произошел пожар. Он был ликвидирован, жертв и пострадавших не было. Позже в эфире телеканала «Украина-24», пресс-секретарь АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации в результате происшествия не зафиксировано.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АЭСУкраина
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