Минобороны РФ предупредило о провокации с радиоактивным заражением Харькова
Служба безопасности Украины вместе с националистами готовят провокацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минорны России.
Речь идет о возможном радиоактивном заражении местности в районе Харькова. Как заявили российские военные, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.
Его планируется подорвать и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по установке.
Кроме того, в Харьков приехали зарубежные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить Москву в экологической катастрофе.
Как сообщалось ранее, Пентагон всерьез опасается, что будут раскрыты факты ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины, считают в Минобороны РФ. Об этом во время брифинга ведомства заявил его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков.
Документы, полученные Минобороны РФ подтверждают, что в украинских биолабораториях, вблизи российской территории осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.
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