Минобороны РФ предупредило о провокации с радиоактивным заражением Харькова

Речь идет о возможном радиоактивном заражении местности в районе Харькова. Как заявили российские военные, националисты заминировали реактор на экспериментальной ядерной установке в Харьковском физико-техническом институте.

Его планируется подорвать и обвинить Вооруженные силы России в якобы нанесении ракетного удара по установке.

Кроме того, в Харьков приехали зарубежные журналисты для фиксации последствий провокации, чтобы затем обвинить Москву в экологической катастрофе.

Как сообщалось ранее, Пентагон всерьез опасается, что будут раскрыты факты ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины, считают в Минобороны РФ. Об этом во время брифинга ведомства заявил его официальный представитель генерал-майор Игорь Конашенков.

Документы, полученные Минобороны РФ подтверждают, что в украинских биолабораториях, вблизи российской территории осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

