СМИ: С основателя «Яндекса» Воложа могут снять санкции ЕС
21 февраля 202418:16
Основатель и бывший генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож может быть выведен из-под действия антироссийских санкций Евросоюза, сообщило со ссылкой на источники финское информагентство STT.
60-летний Волож попал в стоп-лист в июне 2022 года. Позднее он ушел с поста генерального директора. Материнская компания «Яндекса» сейчас находится в Нидерландах.
В августе 2023 года Волож осудил военную операцию на Украине и попросил снять с него санкции. Он также напомнил, что уехал из России в Израиль еще в 2014 году,
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru