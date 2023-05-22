СМИ: ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT
Евросоюз не будет переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT, сообщают «Известия».
Отключение от системы банковских платежей является частью санкций против Москвы, введенных в ответ на спецоперацию. Ограничения могут быть смягчены или сняты после завершения конфликта вокруг Украины.
Единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация в бывшей советской республике. На этом фоне усугубились проблемы международной продовольственной безопасности.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, заявил, что прорабатываются «эквивалентные разблокированию» варианты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru