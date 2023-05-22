СМИ: ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT

Отключение от системы банковских платежей является частью санкций против Москвы, введенных в ответ на спецоперацию. Ограничения могут быть смягчены или сняты после завершения конфликта вокруг Украины.

Единственным препятствием для экспорта продовольствия и сельскохозяйственной продукции через Черное море является ситуация в бывшей советской республике. На этом фоне усугубились проблемы международной продовольственной безопасности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, заявил, что прорабатываются «эквивалентные разблокированию» варианты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

