МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
Некоторые страны Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к санкциям Запада в отношении России, считает замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Об этом он заявил в ходе III Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
По словам дипломата, позиции РФ и государств региона в отношении неприемлемости и нелегитимности односторонних рестрикций совпадают, пишет RT.
«Ряд стран Центральной Азии тем не менее не хотят брать на себя соответствующие риски, дают понять о готовности следовать западным ограничительным мерам», — цитирует Галузина ТАСС.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия никому не диктует курс внешней и внутренней политики и настроена последовательно укреплять отношения партнерства с центральноазиатскими странами. Галузин выразил уверенность, что в регионе понимают: искусственное разрушение связей с Москвой грозит тяжелым ущербом.
Между тем в Евросоюзе анонсировали новые санкции против РФ, которые усилят ограничения на транзит товаров двойного назначения через российскую территорию, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru