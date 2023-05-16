В США арестовали подозреваемых в обходе санкций россиян

Двое граждан России арестованы в США по подозрению в обходе санкций против РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Гражданин России попал под санкции США за киберактивность

Отмечается, что граждане РФ проживают в штате Флорида. Их заподозрили в попытке продажи запчастей российским авиакомпаниям.

Россияне настаивают, что запчасти предназначались для турецких компаний.

По данным следствия, подозреваемые направили коммерческие предложения трем российским авиакомпаниям и получили крупные суммы в качестве вознаграждения.

Пресс-служба Госдепартамента США 16 мая объявила о награде в размере до $10 миллионов за информацию, которая поможет арестовать гражданина РФ Михаила Матвеева. Его обвиняют в кибервымогательствах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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