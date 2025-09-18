СМИ: ЕС намерен отдать €170 млрд замороженных активов РФ Украине
Европейский союз намерен использовать €170 млрд замороженных российских активов для финансирования Киева, сообщает Financial Times.
Издание пишет, что данный шаг чреват серьезной конфронтацией с Москвой. Есть два варианта осуществления плана Евросоюза. В первом случае остатки активов России будут использованы для покупки беспроцентных облигаций ЕС, которые будут направлены на Украину несколькими траншами.
Во втором случае предусматривается использование специального предприятия для управления схемой финансирования, что может позволить участвовать в ней странам, которые не входят в Европейский союз.
Ранее глава МИД Бельгии усомнился, что ЕС конфискует российские активы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
