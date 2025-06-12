СМИ: ЕС может ввести санкции против двух банков КНР якобы за содействие Москве

Руководство Европейского союза рассматривает вариант ввода ограничительных мер в отношении двух банков Китая за якобы помощь Москве в обходе антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.

Валтонен: ЕС немедленно начнет работу над 18-м пакетом санкций против РФ

По данным агентства, финучреждениям Евросоюза запретят проводить транзакции с китайскими банками, которые граничат с РФ.

Ранее в МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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