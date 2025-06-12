СМИ: ЕС может ввести санкции против двух банков КНР якобы за содействие Москве
12 июня 202506:35
Руководство Европейского союза рассматривает вариант ввода ограничительных мер в отношении двух банков Китая за якобы помощь Москве в обходе антироссийских санкций, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, финучреждениям Евросоюза запретят проводить транзакции с китайскими банками, которые граничат с РФ.
Ранее в МИД РФ заявили об ответе на 18-й пакет санкций ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru