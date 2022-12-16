В Евросоюзе заявили, что не видят «готовности к миру со стороны России»
Лидеры стран Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят «готовности России к справедливому и устойчивому миру», следует из итогового заявления по окончании встречи в верхах.
«На сегодняшний день Россия не продемонстрировала подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру», — говорится в документе.
Призывы к переговорам России и Украины являются «смешными». Об этом заявил ранее глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- В Евросоюзе заявили, что не видят «готовности к миру со стороны России»
- В результате ДТП с грузовиками в Калужской области опрокинулась цистерна с аммиаком
- Число пострадавших в автоаварии в Хабаровском крае выросло до 23 человек
- В Польше заявили, что под новые санкции попадет верхушка элиты России
- В автоаварии в Хабаровском крае погибли шесть человек
- Байден предложил Африканскому союзу присоединиться к G20
- Трамп выпустил коллекцию NFT-карточек со своим изображением
- Стало известно, сколько российских солдат вернулось в зону СВО после госпиталя
- СМИ: ЕС согласовал девятый пакет антироссийских санкций
- Немецкий депутат публично отчитал Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru