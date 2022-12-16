В Евросоюзе заявили, что не видят «готовности к миру со стороны России»

Лидеры стран Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе заявили, что не видят «готовности России к справедливому и устойчивому миру», следует из итогового заявления по окончании встречи в верхах.

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«На сегодняшний день Россия не продемонстрировала подлинной готовности к справедливому и устойчивому миру», — говорится в документе.

Призывы к переговорам России и Украины являются «смешными». Об этом заявил ранее глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для журнала Economist, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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