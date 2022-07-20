Путин: Запад сам перекрыл каналы поставок газа

Страны Запада обвиняют компанию «Газпром» в энергокризисе, хотя сами закрыли энергомаршруты и ввели ограничения, сообщил президент России Владимир Путин.

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По его словам, компания готова качать столько газа, сколько потребуется. «Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они [Запад] же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», — заявил глава государства по итогам рабочего визита в Иран.

«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинГаз
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