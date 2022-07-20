Путин: Запад сам перекрыл каналы поставок газа
Страны Запада обвиняют компанию «Газпром» в энергокризисе, хотя сами закрыли энергомаршруты и ввели ограничения, сообщил президент России Владимир Путин.
По его словам, компания готова качать столько газа, сколько потребуется. «Закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно, они [Запад] же сами все закрыли. И на те же самые грабли наступают в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами», — заявил глава государства по итогам рабочего визита в Иран.
«Северный поток» может увеличить мощность прокачки газа в Европу после ввода в эксплуатацию отремонтированной в Канаде турбины, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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