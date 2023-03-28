СМИ: эксперты ищут место хранения российского ядерного оружия в Белоруссии

Как сообщил руководитель Центра исследований нераспространения имени Джеймса Мартина в США Джеффри Льюис, Минск хранил российское оружие из РФ до 1996 года, по этому Белоруссия может модернизировать старые склады, либо построить новые.

Специалисты Группы уже начали изучать, где в итоге боеголовки могут оказаться на хранении.

Напомним, российский МИД недоумевает из-за неадекватной реакции некоторых стран из-за решения о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия России.

