Global Times: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом для США

Заявление президента России Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии - сигнал для Соединенных Штатов по конфликту на Украине. Об этом пишет китайская ежедневная газета Global Times.

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По мнению издания, Москва предупреждает Вашингтон, что готова применить оружие массового поражения в случае дальнейшего вмешательства Запада в конфликт на Украине.

Газета обратила внимание на сдержанную реакцию Соединенных Штатов. Журналисты полагают, что американская администрация не собирается делать резких движений и провоцировать Кремль.

В конце прошлой недели президент РФ сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Свое решение глава государства объяснил агрессивной политикой США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение России разместить оружие массового поражения в соседней стране, передает НСН.

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ФОТО: скриншот видео выступления
ТЕГИ:СШАЯдерное ОружиеВладимир Путин

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