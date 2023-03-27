Global Times: решение Путина по ядерному оружию стало сигналом для США

По мнению издания, Москва предупреждает Вашингтон, что готова применить оружие массового поражения в случае дальнейшего вмешательства Запада в конфликт на Украине.

Газета обратила внимание на сдержанную реакцию Соединенных Штатов. Журналисты полагают, что американская администрация не собирается делать резких движений и провоцировать Кремль.

В конце прошлой недели президент РФ сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Свое решение глава государства объяснил агрессивной политикой США.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение России разместить оружие массового поражения в соседней стране, передает НСН.

