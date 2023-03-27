МИД РФ назвал неадекватной реакцию стран на размещение в Белоруссии ядерного оружия РФ
Российский МИД недоумевает из-за неадекватной реакции некоторых стран из-за решения о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия России.
В ведомстве отметили, что у России и Белоруссии общая военная доктрина. Размещение тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии является мерой безопасности в рамках Союзного государства, добавили в российском министерстве.
Президент России Владимир Путин сообщал, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, по аналогии с тем, как Вашингтон это делает на территории своих стран-союзниц.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция западных стран не повлияет на решение о размещении в Белоруссии тактического ядерного оружия, сообщает НСН.
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