СМИ: ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете антироссийских санкций

По данным агентства, ЕК предложит пакет, который вызовет минимальные споры среди государств-членов, что позволит его принять в короткие сроки. Известно, что в документе будут сотни списков, юридических и физических лиц. При этом, никаких громких компаний.

После принятия 13-го пакета ограничений против Москвы Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.

Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

