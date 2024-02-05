СМИ: ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете антироссийских санкций
Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в 13-м пакете антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов Европейского союза.
По данным агентства, ЕК предложит пакет, который вызовет минимальные споры среди государств-членов, что позволит его принять в короткие сроки. Известно, что в документе будут сотни списков, юридических и физических лиц. При этом, никаких громких компаний.
После принятия 13-го пакета ограничений против Москвы Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт.
Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru