Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России
Швейцария объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.
Решение о присоединении к 12-му пакету санкций принято в среду, 31 января. Мера начнет действовать с 1 февраля.
Помимо прочего, Швейцария взяла на себя обязательства не импортировать российские алмазы. При этом Берн отказался сообщать о денежных переводах компаний, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами.
Совет ЕС 29 января утвердил решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода - до 31 июля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru