Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Швейцария объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Евросоюза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Федерального совета страны.

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Решение о присоединении к 12-му пакету санкций принято в среду, 31 января. Мера начнет действовать с 1 февраля.

Помимо прочего, Швейцария взяла на себя обязательства не импортировать российские алмазы. При этом Берн отказался сообщать о денежных переводах компаний, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами.

Совет ЕС 29 января утвердил решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода - до 31 июля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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