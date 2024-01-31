Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России

Решение о присоединении к 12-му пакету санкций принято в среду, 31 января. Мера начнет действовать с 1 февраля.

Помимо прочего, Швейцария взяла на себя обязательства не импортировать российские алмазы. При этом Берн отказался сообщать о денежных переводах компаний, контролируемых российскими физическими или юридическими лицами.

Совет ЕС 29 января утвердил решение о продлении антироссийских санкций еще на полгода - до 31 июля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

