СМИ: ЕК 3 февраля начнет неофициально обсуждать новые антироссийские санкции

Встречи будут проходить с представителями стран – членов Европейского союза. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер будет посвящен блокировке возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

