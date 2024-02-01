СМИ: ЕК 3 февраля начнет неофициально обсуждать новые антироссийские санкции

Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне, чтобы обсудить очередной пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

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Встречи будут проходить с представителями стран – членов Европейского союза. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер будет посвящен блокировке возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.

Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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