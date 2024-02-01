СМИ: ЕК 3 февраля начнет неофициально обсуждать новые антироссийские санкции
Европейская комиссия 3 февраля начнет неофициальные встречи на высоком уровне, чтобы обсудить очередной пакет антироссийских санкций, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Встречи будут проходить с представителями стран – членов Европейского союза. Ожидается, что новый пакет ограничительных мер будет посвящен блокировке возможностей обхода санкций, в особенности для товаров, которые можно использовать в военном деле, а также на ряде новых списков физических и юридических лиц.
Ранее Швейцария присоединилась к новому пакету санкций ЕС против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США нанесли удары по беспилотникам в Йемене
- NASA: российский космонавт Горбунов присоединится к экипажу миссии Crew-9 на МКС
- СМИ: ЕК 3 февраля начнет неофициально обсуждать новые антироссийские санкции
- СМИ: план Зеленского «мягко изгнать» Залужного провалился
- Сальдо: Все меньше украинских военных хотят воевать с Россией
- Актер Алек Болдуин не признал вину по делу о гибели оператора
- Глава «Врачей без границ»: атаки на больницы в Газе происходят систематически
- В Дагестане убит ученик Абдулманапа Нурмагомедова
- СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
- В США заявили, что боеприпасы GLSDB направляются в зону боев на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru