СМИ: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленским возможность его эвакуации на фоне российской военной операции, сообщил глава правительства The Sunday Times.

СМИ предупредили о подготовке эвакуации Зеленского

По его словам, этот вопрос обсуждался «давным-давно». Зеленский заявил, что собирается оставаться на Украине, чтобы позаботиться о гражданах, заявил Джонсон.

Также премьер-министр Великобритании не исключил свой визит в Киев, чтобы поддержать главу государства.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев. По словам лидера Украины, он «не прячется» и «никого не боится».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийБорис Джонсон
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