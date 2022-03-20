СМИ: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании

По его словам, этот вопрос обсуждался «давным-давно». Зеленский заявил, что собирается оставаться на Украине, чтобы позаботиться о гражданах, заявил Джонсон.

Также премьер-министр Великобритании не исключил свой визит в Киев, чтобы поддержать главу государства.

Ранее Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев. По словам лидера Украины, он «не прячется» и «никого не боится».

