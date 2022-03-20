СМИ: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсуждал с главой Украины Владимиром Зеленским возможность его эвакуации на фоне российской военной операции, сообщил глава правительства The Sunday Times.
По его словам, этот вопрос обсуждался «давным-давно». Зеленский заявил, что собирается оставаться на Украине, чтобы позаботиться о гражданах, заявил Джонсон.
Также премьер-министр Великобритании не исключил свой визит в Киев, чтобы поддержать главу государства.
Ранее Зеленский заявил, что не намерен покидать Киев. По словам лидера Украины, он «не прячется» и «никого не боится».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+32 958 / сут.
Умерли
364 тыс.+495 / сут.
Выздоровели
16,1 млн+95 558 / сут.
- Трамп: Байден боится нападать на Россию из-за ее ядерного оружия
- На Багамах найдены многомиллионные российские активы
- Австралия запретила экспорт в РФ глинозема и алюминиевых руд
- СМИ: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Великобритании
- Немцев призвали есть меньше мяса для противостояния России
- Офицер СБУ сообщил о подготовке терактов во Львове
- Украина обстреляла Донецк из крупнокалиберной артиллерии
- В Болгарии не будут продлевать контракт с «Газпромом»
- В США указали на стратегические ошибки Вашингтона и НАТО по Украине
- Медвежата-сироты из Ленобласти получили имена в питомнике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru