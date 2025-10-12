Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы
Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Кубке Европы, прошедшем в Малаге (Испания). Об этом сообщают РИА Новости.
Золото на турнире выиграли: Марина Воробьёва (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг). Серебро в категории до 57 кг досталось Наталье Елкиной. Бронзовые награды получили Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).
По итогам соревнований сборная России заняла второе место в общем медальном зачёте. Лидером стала команда Турции с результатом 4–3–3 (золото–серебро–бронза), третьими — хозяева турнира, испанцы (3–3–5).
Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) российские спортсмены допускаются к международным соревнованиям только в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
