Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Европы

Золото на турнире выиграли: Марина Воробьёва (до 48 кг), Тимур Арбузов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг) и Элис Старцева (свыше 78 кг). Серебро в категории до 57 кг досталось Наталье Елкиной. Бронзовые награды получили Рамазан Абдулаев (до 66 кг), Луна Герасимова (до 52 кг) и Юлия Семиколенова (до 48 кг).

По итогам соревнований сборная России заняла второе место в общем медальном зачёте. Лидером стала команда Турции с результатом 4–3–3 (золото–серебро–бронза), третьими — хозяева турнира, испанцы (3–3–5).

Согласно решению исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) российские спортсмены допускаются к международным соревнованиям только в статусе индивидуальных нейтральных атлетов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».