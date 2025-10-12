Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин

Введение моратория на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать стоимость бензина на внутреннем рынке. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая 2026 года

В ведомстве также отметили, что освобождение от акциза дизельного топлива, производимого путём смешения летних сортов с авиакеросином, повышает экономическую эффективность создания морозостойких видов дизеля.

Минэнерго напомнило, что до конца 2025 года действуют временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями.

«Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка», — сообщили в Минэнерго.

Ранее в воскресенье был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, вводящий мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года. Кроме того, документ освобождает от акциза производство зимнего дизельного топлива путём смешения летних сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
