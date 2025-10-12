Минэнерго: Мораторий на демпфер стабилизирует цены на бензин
Введение моратория на обнуление топливного демпфера поможет стабилизировать стоимость бензина на внутреннем рынке. Об этом сообщает Минэнерго РФ.
В ведомстве также отметили, что освобождение от акциза дизельного топлива, производимого путём смешения летних сортов с авиакеросином, повышает экономическую эффективность создания морозостойких видов дизеля.
Минэнерго напомнило, что до конца 2025 года действуют временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для компаний, не являющихся производителями.
«Эта мера позволяет не допустить перепродажу на экспорт топлива, предназначенного для внутреннего рынка», — сообщили в Минэнерго.
Ранее в воскресенье был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, вводящий мораторий на обнуление топливного демпфера с октября 2025 года по май 2026 года. Кроме того, документ освобождает от акциза производство зимнего дизельного топлива путём смешения летних сортов ДТ с авиакеросином вне нефтеперерабатывающих заводов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
