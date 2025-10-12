Число погибших в результате наводнений в Мексике выросло до 44
Число погибших в результате наводнений в Мексике достигло 44 человек. Об этом сообщает телеканал N+.
Наибольшее количество жертв зафиксировано в штатах Веракрус (18), Идальго (16) и Пуэбла (9). Ещё один человек погиб в Керетаро.
Помощь оказывается в 139 муниципалитетах. Силами более пяти тысяч военнослужащих и спасателей ведутся работы по восстановлению жилья, дорог и других жизненно важных объектов, а также по уборке территорий после стихийного бедствия.
Несмотря на продолжающиеся дожди и угрозу новых наводнений из-за циклонов, охвативших регион, спасательные операции не прекращаются. Власти предупреждают о повышенной опасности в ряде штатов и призывают жителей соблюдать меры предосторожности.
В июле в американском штате Техасе в результате наводнений погибли как минимум 135 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
