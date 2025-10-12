Ушла из жизни актриса Александринского театра Елизавета Волгина
Сегодня, 12 октября, на 89-м году жизни ушла из жизни выдающаяся актриса Елизавета Аркадьевна Волгина (07.03.1937 – 12.10.2025). Об этом сообщает пресс-служба театра.
Более полувека её творческая судьба была связана с Александринкой. В 1961 году, окончив Ленинградский театральный институт под руководством профессора Бориса Зона, она дебютировала на сцене Александринки (тогда — Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина) в роли Ксаны в спектакле «По московскому времени». В том же году Волгина была принята в труппу театра, где играла с 1961 по 1982 годы и с 1989 по 2023 годы.
За свою карьеру актриса создала около 60 ярких ролей в классическом и современном репертуаре, среди которых Людмила в «Друзьях и годах», Валя в «Платоне Кречете», Моника в «Скандальном происшествии»...
Коллектив Александринского театра выразил глубокие соболезнования супругу актрисы, заслуженному артисту России Аркадию Наумовичу Волгину, а также родным и близким. Дата прощания будет объявлена позднее.
