СМИ: Депп и Херд сошлись на 1 млн долларов за клевету
Актриса Эмбер Херд урегулировала конфликт с бывшим супругом Джонни Деппом, сообщает TMZ со ссылкой на источники.
Они сошлись на 1 млн долларов, которые Херд выплатит голливудскому актеру по делу о клевете. Деньги на выплату Херд даст ее страховая компания. При этом текущее перемирие не убережет актрису от риска более строгого наказания, если в будущем ситуация повторится.
Актриса заявила о том, что она разочаровалась в американской правовой системе. «Мой голос навсегда остается самым ценным активом, который у меня есть», – отметила актриса.
Ранее Херд сообщила, что разочарована решением суда присяжных, который признал ее виновной в клевете на экс-супруга за статью о сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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