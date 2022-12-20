СМИ: Депп и Херд сошлись на 1 млн долларов за клевету

Актриса Эмбер Херд урегулировала конфликт с бывшим супругом Джонни Деппом, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Эмбер Херд отвергла обвинения в дефекации в кровать Джонни Деппа

Они сошлись на 1 млн долларов, которые Херд выплатит голливудскому актеру по делу о клевете. Деньги на выплату Херд даст ее страховая компания. При этом текущее перемирие не убережет актрису от риска более строгого наказания, если в будущем ситуация повторится.

Актриса заявила о том, что она разочаровалась в американской правовой системе. «Мой голос навсегда остается самым ценным активом, который у меня есть», – отметила актриса.

Ранее Херд сообщила, что разочарована решением суда присяжных, который признал ее виновной в клевете на экс-супруга за статью о сексуальном насилии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ГолливудАктерыДжонни Депп
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