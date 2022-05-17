Эмбер Херд отвергла обвинения в дефекации в кровать Джонни Деппа
Актриса Эмбер Херд на судебном заседании отвергла обвинения в дефекации в кровать своего экс-супруга и актера Джонни Деппа, сообщает New York Post.
По словам женщины, здоровенную кучу в супружеском ложе организовал йоркширский терьер, страдавший проблемами с кишечником. Ранее охранник Деппа под присягой заявил, что Херд говорила ему, что сама нагадила в кровать.
Сам Депп заявил, что прекрасно разбирается в фекалиях и может легко отличить собачью кучу от человеческой. Он назвал произошедшее «фекальной доставкой».
При разводе с Деппом Херд заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Депп подчеркнул, что ее высказывания – клевета, и подал иск к бывшей жене на сумму в 50 миллионов долларов.
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