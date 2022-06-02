Эмбер Херд отреагировала на вердикт суда
Американская актриса Эмбер Херд сообщила, что разочарована решением суда присяжных, который признал ее виновной в клевете на экс-супруга за статью о сексуальном насилии, сообщает телеканал «360».
Она считает, что доказательства не смогли перевесить влияние и власть Джонни Деппа.
«Гора доказательств, которую я представила, оказалась недостаточна против непропорциональной силы, влияния и власти моего бывшего мужа», — заявила женщина.
Херд назвала произошедшее откатом от идеи о том, что насилие против женщины должно восприниматься серьезно.
Напомним, суд присяжных штата Вирджиния признал бывшую супругу американского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера.
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