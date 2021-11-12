СМИ: Дания вернула COVID-пропуска для посещения ресторанов и баров
Эпидемиологический комитет парламента Дании вновь ввёл в стране режим цифровых COVID-пропусков, которые потребуются для посещения баров, ресторанов и ночных клубов, пишет газета The Guardian.
По данным издания, решение было принято на фоне роста числа заражений. Газета напомнила, что ранее в Дании уже вводили COVID-пропуска, однако отменили 10 сентября, после того, как граждане стали активнее вакцинироваться.
Ранее в Дании на 284 норковых фермах уничтожили всех животных, заражённых коронавирусом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 123 / сут.
Умерли
40 123+-636 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 645 / сут.
- СМИ: Дания вернула COVID-пропуска для посещения ресторанов и баров
- Собянин: «Мосмедпарк» – яркий пример новой индустриализации Москвы
- Футболисты российской сборной поблагодарили Оксимирона
- Пенсионеры Петербурга получат персональные приглашения на вакцинацию
- Туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы
- Собянин: COVID-статистика устойчиво снижается благодаря нерабочим дням
- Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа
- Госдума хочет провести новую пенсионную реформу
- Десантники РФ и Белоруссии высаживаются под Гродно на фоне миграционного кризиса
- В СЖР раскритиковали идею запретить СМИ упоминать национальность преступника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru