СМИ: Дания вернула COVID-пропуска для посещения ресторанов и баров

По данным издания, решение было принято на фоне роста числа заражений. Газета напомнила, что ранее в Дании уже вводили COVID-пропуска, однако отменили 10 сентября, после того, как граждане стали активнее вакцинироваться.

Ранее в Дании на 284 норковых фермах уничтожили всех животных, заражённых коронавирусом.

