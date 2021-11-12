СМИ: Дания вернула COVID-пропуска для посещения ресторанов и баров

Эпидемиологический комитет парламента Дании вновь ввёл в стране режим цифровых COVID-пропусков, которые потребуются для посещения баров, ресторанов и ночных клубов, пишет газета The Guardian.

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По данным издания, решение было принято на фоне роста числа заражений. Газета напомнила, что ранее в Дании уже вводили COVID-пропуска, однако отменили 10 сентября, после того, как граждане стали активнее вакцинироваться.

Ранее в Дании на 284 норковых фермах уничтожили всех животных, заражённых коронавирусом.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:КоронавирусКарантинДания
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