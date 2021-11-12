Песков: QR-коды в транспорте – это мировая практика

В вопросе введения QR-кодов в транспорте и общепите есть определенные наработки, которые требуют подключения специалистов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами.

Ранее СМИ сообщили, что в России готовят законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. По словам Пескова, это общемировая практика. В некоторых регионах уже введена данная мера.

Гинцбург поддержал введение QR-кодов в транспорте и общепите

Ранее депутат фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что ввод QR-кодов на транспорте – это ущемление прав граждан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКоронавирусQR-кодКремльПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры