Песков: QR-коды в транспорте – это мировая практика
В вопросе введения QR-кодов в транспорте и общепите есть определенные наработки, которые требуют подключения специалистов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами.
Ранее СМИ сообщили, что в России готовят законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. По словам Пескова, это общемировая практика. В некоторых регионах уже введена данная мера.
Ранее депутат фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что ввод QR-кодов на транспорте – это ущемление прав граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru