Песков: QR-коды в транспорте – это мировая практика

В вопросе введения QR-кодов в транспорте и общепите есть определенные наработки, которые требуют подключения специалистов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на встрече с журналистами.

Ранее СМИ сообщили, что в России готовят законопроект об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. По словам Пескова, это общемировая практика. В некоторых регионах уже введена данная мера.