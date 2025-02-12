СМИ: Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США плана по Украине
У властей США в настоящее время отсутствует конкретный план по завершению конфликта вокруг Украины, сообщает Fox News со ссылкой на неназванного европейского чиновника.
По его словам, Вашингтон рассматривает все предложения со стороны союзников, в том числе — возможное ужесточение антироссийских санкций. Направление действий будет определять американский президент Дональд Трамп.
На Западе считают, что переговоры между Трампом, президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским будут тяжелыми.
Чиновник отметил, что в рамках предстоящего визита главы Минфина США на Украину Скотта Бессента будут обсуждаться санкции против РФ, редкоземельные минералы, а также вопрос о том, куда ушло финансирование Вашингтона.
Ранее Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru