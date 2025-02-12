СМИ: Чиновник из ЕС заявил об отсутствии у США плана по Украине

По его словам, Вашингтон рассматривает все предложения со стороны союзников, в том числе — возможное ужесточение антироссийских санкций. Направление действий будет определять американский президент Дональд Трамп.

На Западе считают, что переговоры между Трампом, президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским будут тяжелыми.

Чиновник отметил, что в рамках предстоящего визита главы Минфина США на Украину Скотта Бессента будут обсуждаться санкции против РФ, редкоземельные минералы, а также вопрос о том, куда ушло финансирование Вашингтона.

Ранее Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

