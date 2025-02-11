Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании
11 февраля 202521:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе урегулирования конфликта в Украине достигнут «хороший прогресс». Об этом он заявил в Белом доме во время встречи с королем Иордании Абдаллой II.
«Мы достигаем некоторого хорошего прогресса», — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что представители Киева и Вашингтона работают над организацией встречи с Трампом.
Он также сообщил, что на этой неделе Украину посетят высокопрофильные представители команды американского президента, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru