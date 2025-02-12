СМИ: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам Москвы и Киева

Американский лидер Дональд Трамп тайно поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу Москвы и Киева, сообщает New York Times.

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По данным издания, несколько недель глава США тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с Россией. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов.

Газета пишет, что Уиткофф провёл переговоры с «близкими союзниками» президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Москву.

Ранее Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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