СМИ: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам Москвы и Киева
Американский лидер Дональд Трамп тайно поручил своему специальному посланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу содействовать переговорному процессу Москвы и Киева, сообщает New York Times.
По данным издания, несколько недель глава США тайно уполномочил Уиткоффа расширить свою сферу деятельности за пределы Ближнего Востока с целью открытия канала переговоров с Россией. Трамп на личном уровне доверяет Уиткоффу, с которым он дружит с 1980-х годов.
Газета пишет, что Уиткофф провёл переговоры с «близкими союзниками» президента РФ Владимира Путина до своей поездки в Москву.
Ранее Трамп сообщил о «хорошем прогрессе» в украинском урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп тайно поручил Уиткоффу содействовать переговорам Москвы и Киева
- Белый дом: Возвращение осужденного в РФ Фогеля является проявлением доброй воли
- «Зенит» обыграл «Спартак» и завоевал Зимний кубок РПЛ
- «Крокус интернэшнл» признали потерпевшим по делу о теракте
- Росавиация расследует инцидент с самолетом Ан-24 на Ямале
- Путин наградил посмертно подростка из Курской области за спасение друга
- Женщина подала в суд на Канье Уэста за антисемитские высказывания
- СМИ: США могут ввести санкции против мэра Одессы Труханова
- Александрова вышла в третий круг турнира в Дохе, обыграв Соболенко
- Власти саратовского Балаково объяснили повышение надбавок до 400% для чиновников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru