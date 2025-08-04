Экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь 5 августа даст показания в полиции по делу о передаче Украине истребителей МиГ-29. Об этом сообщает агентство SITA со ссылкой на представителя партии «Демократы», которую сейчас возглавляет Надь.

Расследование связано с поставками военной техники Киеву в 2022-2023 годах. По данным Высшего контрольного управления Словакии, страна направила Украине вооружение на сумму около 700 миллионов евро, включая МиГ-29 и ЗРК КУБ на 500 миллионов. В то же время республика лишилась собственной системы ПВО.

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Аудиторы усомнились в законности решений, принятых техническим правительством Эдуарда Хегера, находившимся на тот момент в отставке.

Материалы проверки были переданы в полицию. В ноябре 2024 года МВД Словакии создало спецгруппу для расследования обстоятельств передачи техники, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Ministry of Defense of Ukraine
ТЕГИ:УкраинаМиг-29Словакия

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