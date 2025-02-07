Брюс Уиллис больше не может разговаривать из-за болезни
7 февраля 202509:15
Страдающий от деменции американский актер Брюс Уиллис больше не может разговаривать из-за прогрессирующей болезни, сообщила дочь актера Таллула Уиллис.
Отмечается, что семья Уиллиса всерьез переживает за его жизнь, так как его состояние начало сильно ухудшаться.
В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. Последние два года болезнь прогрессировала очень стремительно.
Так, в том же году появились новости о том, что «крепкий орешек» перестал узнавать свою экс-супругу актрису Деми Мур, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru