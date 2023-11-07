Брюс Уиллис не узнал экс-жену Деми Мур из-за развития деменции
Известный американский актёр, продюсер и музыкант Брюс Уиллис не смог узнать свою бывшую жену, актрису Деми Мур в связи с прогрессирующей деменцией. Об этом факте сообщает Closer Weekly, издание ссылается на источники в окружении артиста.
Барк Уиллис и Мур продолжался 13 лет, у них три совместные дочери. Как сообщает таблоид, Мур в ходе последнего визита к экс-супругу была поражена сильным ухудшением его состояния.
Семья Брюса Уиллиса в феврале объявила, что у актёра диагностирована лобно-височная деменция, напоминает RT. А перед этим, в марте 2022 года ему был поставлен диагноз афазии - расстройства речи, которое проявляется при органических повреждениях коры головного мозга.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», нынешняя семья Уиллиса и Деми Мур 19 марта поздравили актера с 68-летием, и тогда он ещё узнавал бывшую жену.
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