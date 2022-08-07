СМИ: Британцам рекомендовали мыться на минуту меньше, чтобы исключить дефицит воды

«Политически это может быть непопулярно, по крайней мере в краткосрочной перспективе, но перед нами стоит простой выбор - либо тратить миллиард фунтов на инфраструктуру, либо просить людей проводить под душем на одну минуту меньше времени», - цитирует ТАСС одного из британских экспертов.

Издание напоминает планы властей. Так, по программе королевства, каждому британцу к 2050 году следует на четверть сократить ежедневное использование воды - с 145 л в день до 110 л в сутки.

По прогнозам экспертов, на фоне роста населения. Спустя четверть века жителям Великобритании потребуется дополнительно 4 млрд л воды в день. В королевстве начали строить резервуар для хранения воды, который, по планам, намечено завершить к 2029 году.

Ранее в Германии заявили, что страна станет более независимой от «нечистой нефти и газа» из России, если немцы будут реже ходить в душ и меньше отапливать дома. Об этом сообщает газета Bild.

