Немцам посоветовали мыться реже и не использовать мыло ради энергонезависимости от России
Германия станет более независимой от «нечистой нефти и газа» из России, если немцы будут реже ходить в душ и меньше отапливать дома. Об этом сообщает газета Bild.
Издание ссылается на федерального министра экономики Германии Роберта Хабека, который предлагает такое решение. Кроме того, немцам предлагается реже ходить в сауну.
Дерматолог Яэли Адлер согласилась с предложением Хабека. В беседе с газетой медик рекомендовала экономить воду и отказаться от мыла, отметив, что на теле будут размножаться полезные бактерии и начнется процесс самоочищения, если не мыться в течение трех недель, пишет «Свободная пресса».
По словам врача, не стоит принимать душ даже после тренировок: только легко опрыскивать кожу. В крайнем случае Адлер разрешила смывать грязь с кожи чистой водой без мыла, отмечает телеканал «360».
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