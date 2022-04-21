Немцам посоветовали мыться реже и не использовать мыло ради энергонезависимости от России

Издание ссылается на федерального министра экономики Германии Роберта Хабека, который предлагает такое решение. Кроме того, немцам предлагается реже ходить в сауну.

Дерматолог Яэли Адлер согласилась с предложением Хабека. В беседе с газетой медик рекомендовала экономить воду и отказаться от мыла, отметив, что на теле будут размножаться полезные бактерии и начнется процесс самоочищения, если не мыться в течение трех недель, пишет «Свободная пресса».

По словам врача, не стоит принимать душ даже после тренировок: только легко опрыскивать кожу. В крайнем случае Адлер разрешила смывать грязь с кожи чистой водой без мыла, отмечает телеканал «360».

