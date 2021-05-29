СМИ: Великобритания и США расследуют версию появления коронавируса из лаборатории
Спецслужбы Великобритании совместно с США расследуют версию происхождения коронавирусной инфекции в лаборатории. Об этом сообщает Telegraph, ссылаясь на высокопоставленный официальный источник.
Ранее стало известно, что Вашингтон допускает две версии происхождения вируса: при передаче от животного человеку либо из лаборатории. Президент США Джо Байден поручил разведке в течение 90 дней продолжать сбор и анализ информации, а после — проинформировать главу государства.
По данным Telegraph, британская разведка провела собственное расследование возникновения COVID-19. Как отмечает источник издания, британцы намерены помочь американским коллегам «установить правду о пандемии».
«Мы предоставляем те разведданные, которые у нас есть по Уханю, а также предлагаем помощь американцам с тем, чтобы подкрепить и проанализировать все имеющиеся у них разведданные, с которыми мы можем помочь», — рассказал собеседник Telegraph.
При этом в Лондоне считают, что нельзя исключать версию о лабораторном происхождении коронавируса.
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