СМИ: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow

Согласно данным, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто планирует представить вооружения, которые войдут в будущий пакет, на заседании парламентского комитета по безопасности республики до конца июня. Отмечается, что в пакет войдет не только система противовоздушной обороны Samp-T, но и партия ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.

Издание добавило, что итоговое решение будет принято до саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

Ранее независимый военный обозреватель Александр Алесин в разговоре с НСН отмечал, что местное население тех стран, на территории которых расположены американские базы, относятся к США враждебно, поэтому не сложно представить, как эти страны будут наносить удары по военной инфраструктуре США в случае получения современного ракетного оружия, передает «Радиоточка НСН».

