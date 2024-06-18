СМИ: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
Италия поставит Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках готовящегося девятого пакета военной помощи. Об этом сообщила газета Fatto Quotidiano со ссылкой на источники.
Согласно данным, глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто планирует представить вооружения, которые войдут в будущий пакет, на заседании парламентского комитета по безопасности республики до конца июня. Отмечается, что в пакет войдет не только система противовоздушной обороны Samp-T, но и партия ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow.
Издание добавило, что итоговое решение будет принято до саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля.
Ранее независимый военный обозреватель Александр Алесин в разговоре с НСН отмечал, что местное население тех стран, на территории которых расположены американские базы, относятся к США враждебно, поэтому не сложно представить, как эти страны будут наносить удары по военной инфраструктуре США в случае получения современного ракетного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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