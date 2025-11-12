Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией
Cоветник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл действительно общался в этом году с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он подтвердил появившуюся в СМИ информацию о звонке, отметив, что диалога в итоге не получилось.
Песков пояснил, что с британской стороны «было острое желание рассказать о позиции европейцев» при дефиците «желаний послушать позицию» Москвы.
«Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнениями, взаимного, диалог не получился», — заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что запроса на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Месси заявил, что намерен сыграть на чемпионате мира 2026 года
- Россиянам пообещали повышение цен на китайские автомобили в декабре
- Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией
- В Нижегородской области произошла утечка нефтепродуктов
- Компаниям пригрозили убытками за отказ перейти на отечественное ПО
- В «Барселоне» рассказали об отсутствии планов по подписанию Месси
- Совмещение на «тройку»: Силкин и Булыкин оценили будущее Карпина в «Динамо»
- ВС России зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР
- Сенатор Климов рассказал, когда Трамп «созреет» для новых переговоров с Путиным
- В России захотели создать винодельческий конкурс стран БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru