Песков рассказал о непродуктивных контактах с Великобританией

Он подтвердил появившуюся в СМИ информацию о звонке, отметив, что диалога в итоге не получилось.

Песков пояснил, что с британской стороны «было острое желание рассказать о позиции европейцев» при дефиците «желаний послушать позицию» Москвы.

«Конечно же, в условиях невозможности проведения обмена мнениями, взаимного, диалог не получился», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что запроса на телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».