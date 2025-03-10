СМИ: Брат вице-президента США Джей Ди Вэнса воевал на Украине
Двоюродный брат американского вице-президента Джей Ди Вэнса Нэйт 2,5 года воевал в рядах Вооруженных сил Украины, сообщает Figaro.
Он принимал участие, в том числе в боях за Купянск, Бахмут, Авдеевку и Покровск. В марте 2022 года Нейт отправился во Львов. Он вернулся в США в июне 2022, но затем отправился в Донбасс. С Украины мужчина вернулся в январе 2025 года, за несколько дней до инаугурации президента Дональда Трампа.
Издание отмечает, что Нэйта разочаровала ссора в Белом доме с участием его брата, а также Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее СКР возбудил уголовное дело в отношении американского наемника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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