СКР возбудил уголовное дело в отношении американского наемника
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сражающегося на стороне ВСУ в Курской области наемника из США Райана О’Лири. Об этом сообщила пресс-служба СКР.
Его обвинили в участии наемника в вооруженном конфликте и в совершении теракта. Сейчас правоохранители разыскивают О’Лири.
Следствие полагает, что в августе 2024 года, будучи вооруженным крупнокалиберным огнестрельным и автоматическим стрелковым оружием, О’Лири незаконно пересек российско-украинскую границу и совершил преступления против мирного населения в Курской области.
Ранее австралийские власти обратились к Москве из-за задержания своего наемника в рамках проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru