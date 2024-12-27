Его обвинили в участии наемника в вооруженном конфликте и в совершении теракта. Сейчас правоохранители разыскивают О’Лири.

Следствие полагает, что в августе 2024 года, будучи вооруженным крупнокалиберным огнестрельным и автоматическим стрелковым оружием, О’Лири незаконно пересек российско-украинскую границу и совершил преступления против мирного населения в Курской области.

Ранее австралийские власти обратились к Москве из-за задержания своего наемника в рамках проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

