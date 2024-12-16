Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО
Около 6,5 тысяч иностранных наемников ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.
По ее словам, всего с начала спецоперации на Украину было отправлено 15 тысяч наемников из 110 стран, больше всего — из Польши, США и Грузии.
Жданова отметила, что многие боевики являются русофобыми, приезжающими с тем, «чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны».
Ранее стало известно, что в украинскую армию каждый месяц вступает от 400 до 600 иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вучич объявил о начале переговоров с США и Россией из-за санкций
- «Баба Яга спасает Новый год» возглавила кинопрокат в России
- Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО
- СМИ: Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
- Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала карту без Крыма
- В Финляндии вновь прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией
- Сопредседатель АдГ допустил выход Германии из НАТО
- В Одессе военкомы используют шипы, чтобы останавливать машины
- Матрос с судна «Волгонефть-212» рассказал о моменте крушения
- СМИ: Концерн BMW тайно запатентовал свои авто в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru