Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО

Около 6,5 тысяч иностранных наемников ликвидированы в зоне проведения специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на и.о. главы российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлию Жданову.

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По ее словам, всего с начала спецоперации на Украину было отправлено 15 тысяч наемников из 110 стран, больше всего — из Польши, США и Грузии.

Жданова отметила, что многие боевики являются русофобыми, приезжающими с тем, «чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны».

Ранее стало известно, что в украинскую армию каждый месяц вступает от 400 до 600 иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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