Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО

По ее словам, всего с начала спецоперации на Украину было отправлено 15 тысяч наемников из 110 стран, больше всего — из Польши, США и Грузии.

Жданова отметила, что многие боевики являются русофобыми, приезжающими с тем, «чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны».

Ранее стало известно, что в украинскую армию каждый месяц вступает от 400 до 600 иностранных наемников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

